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  27 июля 2020
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В Таджикистане зарегистрировали еще 42 случая заражения коронавирусом
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане с 25 на 26 июля зарегистрировано еще 42 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Единого национального портала о коронавирусе.

Также за сутки выздоровели 64 человека.

Общее количество зараженных с начала эпидемии коронавируса в стране составило 7 тыс. 192 человек. С начала эпидемии от коронавируса скончались 59 человек, выздоровели 5 тыс. 970.

Коронавирус в Таджикистане
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