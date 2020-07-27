Минздрав Монголии приобрел ЭКМО за счет пожертвований граждан

CentralAsia (MNG) -

После вспышки коронавирусной инфекции в мире граждане Монголии начали кампании по пожертвованиям для своей страны. Сумма пожертвования наличных достигла 3,5 млрд.тугриков или более $1,2 млн.





На этот раз Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приобрела ЭКМО от части этой суммы. Об этом сообщила Д.Нарангэрэл, начальник отдела Министерства здравоохранения. По ее словам устройство ЭКМО было заказано ГГЧК с пожертвованиями граждан. Скоро будет доставлен в страну.





ЭКМО или Экстракорпоральная мембранная оксигенация — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. ЭКМО используется в неонатологии для купирования тяжёлой дыхательной недостаточности у новорожденных вследствие болезни гиалиновых мембран (РДСН) и других патологий, в кардиологии при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности при проведении операции на открытом сердце совместно с аппаратом искусственного кровообращения, а также в других отраслях медицины.





ЭКМО показана больным с острой тяжёлой дыхательной недостаточностью при неэффективности традиционной терапии с искусственной вентиляцией лёгких до развития необратимых изменений в органах и тканях. Номинальным показателем необходимости ЭКМО является напряжение кислорода в артериальной крови ниже 50 мм. рт.ст. при содержании кислорода во вдыхаемой смеси более 50 %.





Выживаемость при использовании аппаратов ЭКМО у тяжелых пациентов с пневмонией, которым не помогает ИВЛ, составляет 56–70%.





ЭКМО используется во всем мире для лечения тяжелых случаев коронавируса.

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