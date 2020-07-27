Почти половина общего объема экспорта Таджикистана приходится на промышленную продукцию, - СМИ

Промышленное предприятие

CentralAsia (TJ) - Около 48% от общего объема экспорта Таджикистана приходится на промышленную продукцию. Об этом сообщает издание «Авеста» со ссылкой на Министерство промышленности и новых технологий страны.

По его данным, 640,3 млн долларов составила общая сумма экспорта республики в первом полугодие текущего года.

Порядка 306,7 млн долларов или 47,8% из указанной суммы приходится на продажу за рубеж промышленной продукции.

За этот период экспортировано 48,6 тыс. тонн алюминия, 668,5 тыс. тонн цемента, строительной краски – 67,2 тыс. тонн, пряжи – 7,8 тыс. тонн.

По статистическим данным, общий объем производства промышленной продукции за 6 месяцев текущего года составил 13 млрд 136,9 млн. сомни (более $1,2 млрд.). Рост производства промродукции за этот период составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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