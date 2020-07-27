Монгольская полиция требует закрыть сериал «Пабло Эскобар» (Narcos) на общественном телевидении

CentralAsia (MNG) -

ГПУ считает, что эта серия фильмов пропагандирует и поощряет незаконную деятельность, такую как организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, убийства, насилие и взяточничество. Кроме того, сериал четко описывает способ совершения преступления и скрывает его следы.