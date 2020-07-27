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  27 июля 2020
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Монгольская полиция требует закрыть сериал «Пабло Эскобар» (Narcos) на общественном телевидении

CentralAsia (MNG) -  

Главное полицейское управление Монголии (ГПУ) выпустило заявление с требованием, чтобы Монгольское национальное общественное телевидение прекратило трансляцию сериала «Пабло Эскобар» (Narcos).

ГПУ считает, что эта серия фильмов пропагандирует и поощряет незаконную деятельность, такую как организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, убийства, насилие и взяточничество. Кроме того, сериал четко описывает способ совершения преступления и скрывает его следы.
Таким образом, этот сериал нарушает ряд законов, например, «Закон о предупреждении преступности и нарушений», часть 2 Рекомендаций «Активизация борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» и «Нарушение Соответствующие положения Закона о контроле за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», пишет ГПУ в своем заявлении.

Пабло Эмилио Эскобар Гавирия (1 декабря 1949 — 2 декабря 1993) — колумбийский наркобарон и террорист. Эскобара называют «Королем кокаина», поскольку он был лидером Медельинского картеля, контролировавшего к концу 1980 года 80% от мирового рынка кокаина.

По сей день является одним из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории. По некоторым оценкам, денежное состояние Эскобара составляло около 30 млрд долларов США. Журнал Forbes помещал его в список международных миллиардеров с 1987 по 1993 год, а в 1989 году он занял седьмое место в рейтинге журнала.

«Нарко» (Narcos) — американский телесериал, выпущенный студией Netflix 28 августа 2015 года. Создателями сериала выступили Крис Бранкато, Карл Бернард и Даг Миро, а также бразильский режиссёр Жозе Падилья. Первые два сезона сфокусированы на становлении Пабло Эскобара (эту роль исполнил бразильский актёр Вагнер Моура) в качестве главы Медельинского кокаинового картеля, а также его противостояния с агентами УБН. Первый сезон включает в себя 10 эпизодов.

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