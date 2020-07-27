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  27 июля 2020
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Президент Туркменистана и наследный принц Абу-Даби провели телефонные переговоры

CentralAsia (TM) -  Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном. Об этом 26 июля сообщало издание turkmenistan.ru.

Туркменский лидер и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю приближающегося праздника Курбан байрамы и пожелали благополучия и процветания народам двух стран.

Собеседники обсудили вопросы развития взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств и экономических структур двух государств.

Президент Туркменистана и наследный принц Абу-Даби также обменялись мнениями по проблематике регионального и глобального значения, затронув тему пандемии COVID-19. Туркменский лидер подтвердил приверженность Туркменистана к общемировой борьбе с этим злом, подчеркнув важность активного международного сотрудничества и консолидации усилий всех стран для эффективного противодействия этой угрозе.

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