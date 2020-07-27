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  27 июля 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 20 820
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 11:30 часов 27 июля количество случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 20 820 (+289).

По данным Минздрава, 134 новых случая были зарегистрированы в Ташкенте, 79 в Ташкентской области, 22 в Бухарской области, 18 в Сырдарьинской области, 18 в Наманганской области, 13 в Андижанской области, 3 в Джизакской области и 2 в Навоийской области.

В настоящее время в стране выздоровело 11 105 человек с коронавирусной инфекцией (53%), 9 598 пациентов проходят лечение, из них 152 находятся в тяжёлом состоянии и 65 - в критическом.

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