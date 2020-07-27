Китайские металлурги проводят политику импорта дешевой руды из Монголии

CentralAsia (MNG) -
Национальное бюро статистики Китая сообщило в понедельник, что производство железной руды в стране в первой половине 2020 года увеличилось на 4,5 процента в годовом исчислении.
По данным статистики, только в июне производство железной руды в Китае выросло на 4,9 процента до 78,3 миллиона тонн с мая. Это на 8,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Устойчивый рост внутренних поставок руды оживил сталелитейные заводы Китая, которые были остановлены с конца прошлого года.
Согласно Mysteel, интернет-журналу, специализирующемуся на китайской сталелитейной промышленности базирующихся в Шанхае, горнодобывающие компании Внутренней Монголии планируют удовлетворить потребности сталелитейных заводов, увеличив импорт железной руды внутри страны и из Монголии.
Это на 42,9 доллара за тонну дешевле, чем железная руда такого же качества, импортируемая из других стран.
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