На Донбассе начал действовать режим «полной и всеобъемлющей» тишины

CentralAsia (CA) - С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы с участием Украины, России и ОБСЕ 22 июля.

Как сообщает Украинская правда, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

По данным командования ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи.

Там подчеркнули, что, несмотря на меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, подразделения Объединенных сил «готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей».

В штабе отметили также, что в ООС работает колл-центр, и кто-либо из военнослужащих, у кого «якобы изымают штатное вооружение», может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части.

По данным российских СМИ, командование боевиков ОРДО также осуществляет контроль за выполнением достигнутых договоренностей о полном перемирии с 27 июля.