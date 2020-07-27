В Ташкенте зафиксирован 123 смертельный случай от коронавируса

- Узбекистан, общество
- 13:26, 27 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 27 июля скончался пациент с коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав. Это 123-ая жертва коронавируса в Узбекистане.
По данным Минздрава, 65-летний житель Ташкента с коронавирусной инфекцией скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
4 июля мужчина был помещен в клинику НИИ вирусологии. У него была диагностирована тяжелая инфекция COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось острой дыхательной недостаточностью и осложнением полиорганной недостаточностью.
Пациент также имел сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония.
Состояние больного резко ухудшилось, и он умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, несмотря на реанимационные мероприятия, проводимые специалистами.