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  27 июля 2020
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В Ташкенте зафиксирован 123 смертельный случай от коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 27 июля скончался пациент с коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав. Это 123-ая жертва коронавируса в Узбекистане.

По данным Минздрава, 65-летний житель Ташкента с коронавирусной инфекцией скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

4 июля мужчина был помещен в клинику НИИ вирусологии. У него была диагностирована тяжелая инфекция COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось острой дыхательной недостаточностью и осложнением полиорганной недостаточностью.

Пациент также имел сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония.

Состояние больного резко ухудшилось, и он умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, несмотря на реанимационные мероприятия, проводимые специалистами.

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