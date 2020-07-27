[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан планирует вывезти студентов из шести городов России

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана в первой декаде августа организуют спецрейсы в шесть городов России для вывоза студентов-соотечественников на родину после приостановки сообщения из-за нового коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости ссылаясь на представителя министерства транспорта республики.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее в соцсетях было размещено видео студентов из Узбекистана, обучающихся в Сибирском федеральном округе, где они обращаются к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них чартерный рейс домой. Авиакомпания Uzbekistan Airways 22 июля доставила из Новосибирска в Ташкент около 200 студентов. Позднее такое же видео было размещено узбекистанцами, обучающимися в Казани, Симферополе и Элисте.

"По поручению республиканской специальной комиссии в первой декаде августа специальными чартерными рейсами из шести городов России будут возвращены наши студенты", - сказал представитель минтранса. В частности, вывозные рейсы будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону. Также планируются спецрейсы из Киева и Каира.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись почти 40 тысяч соотечественников, в том числе около 15 тысяч из России, из Узбекистана в РФ – более 3,6 тысячи россиян.

Ранее оперштаб при кабмине страны сообщал об организации с 22 июля по 2 августа еще 18 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе семи - из России. В первую очередь, на спецрейсы регистрируются пожилые граждане, лица, имеющие проблемы со здоровьем, беременные женщины и женщины с грудными детьми.

print
  • Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, - исследование
  • В Таджикистане зарегистрировали еще 42 случая заражения коронавирусом
  • Узбекистан продлил карантин до 15 августа


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com