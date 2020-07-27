Борющиеся с коронавирусом медработники в Узбекистане недополучили почти $900 тысяч

CentralAsia (UZ) - Более 9 млрд сумов ($890 тыс.) доплат и поощрительных выплат, предусмотренных с учетом пандемии коронавируса, не было выплачено медикам в Узбекистане. Об этом сообщила 26 июля пресс-служба Министерства юстиции страны.

В министерстве отметили, что по всем случаям невыплат медикам приняты «соответствующие законные меры». Нарушения были обнаружены сотрудниками ведомства в ходе проверок, которые проводились во всех регионах республики.

При этом, больше всего медиков без дополнительных выплат насчитано в Кашкадарьинской области. Здесь 1315 работникам не доплатили в общей сложности 6,8 млрд сумов (около $670 тыс.).

В Минюсте обратились к медработникам с просьбой сообщать о подобных случаях органы юстиции, прокуратуры и суд.

По вышеназванным случаям приняты соответствующие законные меры, отмечается в сообщении.

По состоянию на 17 июля из Антикризисного фонда при Министерстве финансов на специальные поощрительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, лечащим пациентов с коронавирусом, а также дополнительные 6% суточные выплаты сотрудникам, привлеченным к карантинным мероприятиям, выделено 301 млрд сумов (29,7 млн долларов США).