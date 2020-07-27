В Таджикистане планируют производить аппараты ИВЛ

CentralAsia (TJ) - Национальная Академия наук Таджикистана планирует наладить промышленное производство аппарата искусственной вентиляции легких, изобретенного таджикскими учеными. Об этом пишет издание «Авеста».



По его данным, в Душанбе, производство отечественного аппарата ИВЛ планируется наладить в качестве импортозамещающей продукции.

«Данное электронное устройство разработано физиками и апробировано в городской клинической больнице Скорой помощи в Душанбе.

Также было отмечено, что ранее за счет своих ресурсов Национальная академия наук приступила к производству гипохлорита натрия, который широко используется во всех странах в качестве общего антисептика для дезинфекции вируса, включая коронавируса.

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