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  27 июля 2020
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Минздрав Узбекистана опубликовал видео выдачи зарплат медикам, борющимся с коронавирусом
Предыстория: Борющиеся с коронавирусом медработники в Узбекистане недополучили почти $900 тысяч

CentralAsia (UZ) -  Минздрав Узбекистана 27 июля опубликовал видео выдачи зарплат медикам, борющимся с коронавирусом.

Ранее Минюст республики сообщил о том, что медики, работающие в клиниках, где лечатся больные коронавирусом недополучили обещанные им правительством дополнительные выплаты в общей сумме около $900 тысяч.

Как отмечалось, по всем случаям невыплат медикам приняты «соответствующие законные меры». Нарушения были обнаружены сотрудниками ведомства в ходе проверок, которые проводились во всех регионах республики.

По официальным данным, за каждые 14 дней работы медикам Узбекистана назначены зарплаты: врачебному персоналу, врачам-лаборантам – 25 млн сумов (2600 долларов США), медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов (1500 долларов США), санитарным работникам – 10 миллионов сумов (более 1000 долларов США), иным работникам – 5 миллионов сумов (520 долларов США). Те медики, которые заразятся на работе и не смогут восстановить здоровье, получат компенсацию в размере 100 млн сум (10,4 тыс долларов США).

На днях власти страны объявили набор медперсонала с зарплатами от $500 до $1500.

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