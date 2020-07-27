С начала пандемии в Таджикистан были возвращены 4 тыс. граждан

CentralAsia (TJ) - С начала пандемии до 1 июля 4 тыс. граждан были возвращены в Таджикистан. Об этом пишет издание «Авеста» со ссылкой на главу Агентства гражданской авиации страны Икрома Субхонзоду.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что в отчетный период авиационным транспортом в страну было доставлено 173,3 тонны медикаментов и медицинского оборудования.

С середины марта и по 1 июля были организованы чартерные рейсы в Таджикистан; из Азербайджана, Афганистана, германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Кувейта, ОАЭ, Пакистана, Польши, России, Турции, Узбекистана и Украины.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 20 марта Таджикистан закрыл прекратил авиасообщение.



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