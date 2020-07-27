24% населения сельской местности Таджикистана не имеют доступа к питьевой воде

// Turmush

CentralAsia (TJ) - Порядка 24% населения сельской местности Таджикистана не имеют доступа к питьевой воде, сообщил на встрече с журналистами в понедельник в Душанбе гендиректор ГУП «Ходжагии манзилию коммунали» (Жилищно-коммунальное хозяйство) страны Джамшед Табарзода.

«В районных центрах, в основном сложностей с водоснабжением нет, но вот в сельской местности проблемы с питьевой водой существуют», – подчеркнул Дж.Табарзода.

«К примеру, дефицит питьевой воды испытывают жители джамоата Обурдон Мастчинского района, С.Рахимова района Темурмалик, Зарбдор города Куляба, района Хуросон, некоторых кишлаков города Турсунзаде и района Шахринав», – отметил глава «ЖКХ».

По его словам, в настоящее время реализуются инвестиционные проекты по водоснабжению «Восстановление систем водоснабжения городов «Север-1» и «Север-2», «Восстановление систем водоснабжения городов Хатлона, фаза 2».

«В случае полной реализации данных проектов регулярный доступ к питьевой воде получат от 18 тыс. до 20 тыс. жителей сельской местности страны», – заявил Джамшед Табарзода.

По его данным, задолженность населения, предприятий и организаций страны за использование воды перед ГУП «ЖКХ» составляет 77 млн. сомони.

«В первом квартале у нас не было проблем с сбором средств. Пандемия коронавируса оказало негативное влияние и на нашу работу, в том числе в сборе средств», – подчеркнул глава ведомства.

Говоря о тарифах на воду, Джамшед Табарзода подчеркнул, что в текущем году повышение цен на тарифы за использование воды не предусмотрено.

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