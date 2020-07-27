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  27 июля 2020
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За 6 месяцев в Таджикистан было доставлено 45 «грузов-200»

CentralAsia (TJ) -  За 6 месяцев 2020 года в Таджикистан было доставлено 45 тел граждан страны, умерших по разным причинам за рубежом. Об этом сообщает издание «Авеста».

В ходе совместной пресс-конференции ГУП «Таджикаэронавигация», ГУП «МАД», авиакомпаний «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» было отмечено, что причины смертей граждан Таджикистана за рубежом разные, но никто из граждан, тела которых были доставлены на родину в указанный период, не умер от коронавируса.

Это связано с тем, что перевозка тел людей, умерших от коронавируса, воздушным транспортом запрещена.

Также было отмечено, что перевозка «Груза 200» осуществляется на бесплатной основе

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