В Казахстане занятость реанимационных коек для больных коронавирусом снизилась на 19%

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CentralAsia (KZ) - Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила улучшить доступ к медицинской помощи, загруженность провизорных и инфекционных стационаров существенно уменьшилась. Так, занятость провизорных коек снизилась на 40% (с 89 до 49%), реанимационных – на 19% (с 73 до 54%), говорится на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В настоящее время развернуто достаточное количество стационарных коек, необходимых для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями. Общий коечный фонд вырос на 21,7 тысячи: с 30,4 до 52,1 тысячи коек, сообщили в Минздраве.

«Данные показатели наглядно показывают, что динамика стабилизировалась. Врачи потихоньку входят в привычный режим работы, меры начали системно оказываться», – отмечает министр здравоохранения Алексей Цой.

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