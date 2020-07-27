В Ашхабаде клиники перепрофилируют для приема пациентов с пневмонией, - СМИ

CentralAsia (TM) - Как минимум две клиники – Ниязовская больница и госпиталь с научно-клиническим центром кардиологии (в народе больница Красный крест) в столице Туркменистана были перепрофилированы под пациентов с пневмонией. В центре кардиологии всех сердечников отправили домой. Меры приняты в связи с большим количеством пациентов с пневмонией, сообщает turkmen.news.

По информации источников, автомобили скорой помощи часто приезжают на вызовы с пустыми кислородными баллонами или вовсе ими не оснащенные, хотя при приеме заявки диспетчер подробно расспрашивает о жалобах и симптомах и знает заранее, что кислород будет необходим заболевшему.

Медики не справляются с наплывом людей, врачей не хватает. Многие доктора увольняются по собственному желанию или уходят в отпуск, потому что отсутствуют средства защиты. Без них мы становимся опасными не только для самих себя, но и для своих близких, объясняют свой поступок люди в белых халатах.

Среди докторов многие переболели коронавирусом, другие лежат с пневмонией либо скончались. Есть информация, что с тяжелой пневмонией лежит главврач инфекционной больницы в Чоганлы, а последний известный случай смерти медика – преждевременная кончина семейного врача ашхабадской поликлиники №8 Тамары Хыдыркулиевой. Источники в Дашогузе сообщили о смерти хирурга куняургенческой больницы Юсупа Тойлиева, однако эту информацию перепроверить пока не удалось.

«В реанимации инфекционной больницы Дашогуза в палатах на три человека лежат по 6-7 пациентов, люди умирают ежедневно, — сообщил источник в регионе. – Из одного района в город привезли девочку 4 лет с высокой температурой, а через два дня родителям выдали тело ребенка».

По официальным данным в Туркменистане случаи коронавируса не зарегистрированы. В начале июля Минздрав объявил о повышенном содержании в воздухе пыли, в связи с чем рекомендовал носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. В приграничных с Узбекистаном районах Дашогузского велаята, в Мары и Лебапе с самолетов «Ан-2» распыляют хлорный раствор.