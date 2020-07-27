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  27 июля 2020
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Боксеры из Узбекистана в августе примут участие в «Вечере бокса» в США

CentralAsia (UZ) -  Как сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана, в США планируется проведение «Вечера бокса».

В данном турнире ожидается участие и узбекских мастеров кожаной перчатки. Уже определены даты поединков некоторых узбекских боксеров. Так, на запланированном на 15 августа (по Ташкентскому времени - утро 16 августа) в штате Оклахома состязании на ринг поднимутся два наших боксера - Исроил Мадримов и Шахрам Гиёсов.

Как сообщается, Исроил Мадримов за временный чемпионский пояс по версии WBA проведет бой против американца Эрика Уолкерга, а Шахрам Гиёсов в поединке против мексиканца Франсиско Рохо будет отстаивать свой чемпионский пояс WBA International.

Находящийся в эти дни в США Бектемир Меликузиев с большой вероятностью также поднимется на ринг в августе. С кем сразится боксер пока неизвестно.

Имеющий высокий рейтинг среди узбекских профессиональных боксеров Кудратилло Абдукаххоров 10 октября проведет бой с представителем России Сергеем Липнецом за временный чемпионский пояс по версии IBF. Однако из-за возникших визовых проблем Кудратилло пока не может вылететь в США.

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