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  27 июля 2020
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АБР передал Узбекистану кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ на $1,56 млн

CentralAsia (UZ) -  В рамках содействия правительству Узбекистана в борьбе с пандемией COVID-19 Азиатский банк развития доставил в республику 20 кислородных концентраторов и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В рамках гранта АБР в размере $1,56 млн 24 июля в страну было доставлено 20 кислородных концентраторов и 100 аппаратов ИВЛ, закупленных через ЮНИСЕФ, сообщили в представительстве АБР в Ташкенте.

Первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент 17 июля, в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями на сумму $19,5 млн.

Предыдущая партия лабораторных принадлежностей для тестирования COVID-19, финансируемая за счёт того же гранта АБР в размере $1,56 млн, была передана Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана 29 июня.

Сообщается, что ещё 700 аппаратов ИВЛ будут доставлены в ближайшие недели.

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