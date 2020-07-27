В Китае зарегистрировали 61 случай заражения коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 16:22, 27 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В Китае зарегистрировали 61 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Комиссия по здравоохранению заявила, что из 61 нового случая около 57 были заражены в домашних условиях. Это самый большой показатель с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения.
По данным издания, из новых внутренних инфекций число в дальнем западном регионе Синьцзяна почти удвоилось с днем ранее до 41.
Северо-восточная провинция Ляонин сообщила о 14 случаях, отмечая пятый день подряд новых инфекций.
Между тем в северо-восточной провинции Цзилинь было зарегистрировано два новых случая, первый с конца мая, в которых участвовали люди, путешествующие из соседнего Ляонина.
Китай сообщил о 44 новых бессимптомных пациентах, ранее это число достигало 68.
В воскресенье в материковом Китае было зарегистрировано 83 891 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Число погибших COVID-19 осталось на уровне 4634 человека.