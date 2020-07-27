В Китае зарегистрировали 61 случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Китае зарегистрировали 61 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по здравоохранению заявила, что из 61 нового случая около 57 были заражены в домашних условиях. Это самый большой показатель с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения.

По данным издания, из новых внутренних инфекций число в дальнем западном регионе Синьцзяна почти удвоилось с днем ​​ранее до 41.

Северо-восточная провинция Ляонин сообщила о 14 случаях, отмечая пятый день подряд новых инфекций.

Между тем в северо-восточной провинции Цзилинь было зарегистрировано два новых случая, первый с конца мая, в которых участвовали люди, путешествующие из соседнего Ляонина.

Китай сообщил о 44 новых бессимптомных пациентах, ранее это число достигало 68.

В воскресенье в материковом Китае было зарегистрировано 83 891 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Число погибших COVID-19 осталось на уровне 4634 человека.