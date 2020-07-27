На борьбу с коронавирусом в Казахстане было направлено 136,4 тыс. долларов, - СМИ

CentralAsia (KZ) - На борьбу с коронавирусом в Казахстане было направлено 56,7 млрд тенге (136,4 тыс. долларов). Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Фонда социального медицинского страхования Болата Токежанова.

«Все ресурсы системы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом и пневмонией. Медицинские организации в скором порядке были перепрофилированы. 1000 медицинских работников заступили на круглосуточную вахту в больницах и поликлиниках страны. Фонд медицинского страхования взял на себя обеспечение финансовых сопровождений всех мероприятий по лечению и профилактики этой инфекции. В максимально возможные сроки фонд исполняет свои обязательства перед поставщиками. Тесно взаимодействует с Минздравом и местными исполнительными органами, которые занимаются инфраструктурой и организацией медицинской помощи для населения», - сообщил глава ФСМС в ходе онлайн-пресс-конференции на площадке СЦК.

Как отметил Болат Токежанов, всего на меры по борьбе с коронавирусом было направлено 56,7 млрд тенге.

«Для оказания помощи населению были заключены договоры с 630 поставщиками, в том числе на лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи на сумму 13,4 млрд тенге. На надбавки медицинским работникам за особую условию труда - 38,1 млрд тенге. На ПЦР-диагностику - 5,2 млрд тенге», - проинформировал Б. Токежанов.

Он отметил, что для оперативных решений первоочередных задач республиканской комиссией были приняты решения по заключению прямых договоров с поставщиками медицинских услуг. Так, по данным фонда, на конец июня за оказанные услуги поставщикам и работ в особых условиях медицинским работникам фондом уже выплачено порядка 44 млрд тенге, это более 75% от выделенной суммы.

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