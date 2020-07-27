МИД Таджикистана прокомментировал ситуацию на границе с Афганистаном не допустит проникновения боевиков из Афганистана

CentralAsia (TJ) - Таджикистан принимает все необходимые меры для недопущения проникновения боевиков из Афганистана в Таджикистан. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, передает «Авеста».



По его словам, ситуация на таджикско-афганской границе остается напряженной, поскольку на сопредельной стороне (Афганистана) группы боевиков, последнее время совершают нападения на государственные посты силовых структур Афганистана.

«Таджикистан находится в постоянном контакте с афганскими органами безопасности. Идет обмен информацией по ситуации на границе. Пограничные войска Таджикистана находятся на хорошем уровне боеготовности и способны защитить государственную границу. Кроме того, вопросы безопасности на таджикско-афганской границе, Таджикистан постоянно обсуждает с государствами партнерами и международными организациями», – отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении российских пограничников на таджикско-афганскую границу, глава МИД отметил, что этот вопрос не стоит на повестке таджикско-российских переговорах и даже не рассматривается.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел на прошлой неделе заседание Совета безопасности.

В ходе заседания была обсуждена сложная ситуация, сложившаяся на государственной границе Таджикистана и Афганистана в южном направлении Горно-Бадахшанской автономной области.

В связи с обострением политической обстановки в регионе президент поручил членам Совета безопасности, руководителям силовых структур и правоохранительных органов принять меры для обеспечения безопасности на приграничной с Афганистаном таджикской территории.

В частности, было поручено усилить обороноспособность государственной границы с целью усиления его охраны, активизировать деятельность в борьбе с преступностью на границе, транснациональной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения