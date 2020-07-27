Таджикистан готовится представить ЮНЕСКО фольклорное пение «Фалак»

CentralAsia (TJ) - Таджикистан представил ЮНЕСКО документации по 6 номинация для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Министерство культуры Таджикистана.

Так, представлены:

- «Рубаб» (совместно с Ираном и Узбекистаном),

- «Праздник Сада» (совместно с Ираном),

- «Вышивание тамбурным швом» (совместно с Узбекистаном и Казахстаном),

- «Остроты Насриддина Афанди» (совместно с Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном).

Также в настоящее время завершена подготовка документации национальной номинации «Фалак», которая в ближайшее время будет представлена ЮНЕСКО. Фалак - традиционное фольклорное песнопение.



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