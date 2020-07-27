В Ташкенте у стационара для больных коронавирусом установили мониторы для родственников пациентов

CentralAsia (UZ) - Как сообщает пресс-служба администрации Ташкента, родные и близкие пациентов распределительного центра в «Узэкспоцентре» могут не беспокоиться и наблюдать за происходящим внутри через монитор.

Заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев в интервью телеканалу "Узбекистан 24", количество мест в распределительном центре в «Узэкспоцентре» достигло 3500.

В центр привлечены инфекционист, вирусолог и другие узкие специалисты, а также созданы необходимые условия для проведения тестирования и анализов.

Для пациентов созданы условия, аналогичные больничным, а также достаточно налажено оснащение всеми необходимыми медицинскими инструментами и оборудованием.

Граждане, поступившие сюда — после того, как у них будут сделаны все необходимые анализы и если того будет требовать степень заболевания и состояние здоровья, — будут направляться в больницы. А те, кто предпочитает лечиться в домашних условиях и чья болезнь протекает в лёгкой форме, будут направлены на лечение и самоизоляцию дома.