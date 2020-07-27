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  27 июля 2020
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В сирийских лагерях находятся около 500 граждан Таджикистана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Около 500 граждан Таджикистана находятся в лагерях в Сирии. Порядка 286 из них составляют женщины и дети, готовые вернуться на родину, пишет «Авеста» со ссылкой на министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

По его словам, представители посольства Таджикистана в Кувейте посещают Сирию и ведут переговоры для возвращения граждан республики. Переговоры ведутся с правительством Сирии и с представителями сирийских оппозиционных (курдских) сил, поскольку часть лагерей находятся на подконтрольных им территориях.

Переговоры по данному вопросу, в том числе для определения точного количества граждан также ведутся с Международным фондом Красного Креста, которые выразили готовность оказать помощь республике.

«В связи с пандемией COVID–19 вопрос о возращении граждан республики на родину остается открытым. Кроме того, отсутствует информация по количеству наших граждан, которые заразились коронавирусом в этих лагерях», – отметил министр.

Ранее сообщалось, что в конце апреля прошлого года из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка. Это дети таджикских боевиков, которые попали в сети экстремистских групп и поехали в Ирак, где вступили в ряды ИГИЛ и другие экстремистские организации. Отцы многих из них погибли во время операции против ИГИЛ, а матери арестованы в Ираке за пособничество террористам.

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