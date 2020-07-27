Таджикистан увеличит количество вывозных рейсов из России до 14, - СМИ

Таджик Эйр

CentralAsia (TJ) - Таджикистан увеличит количество чартерных рейсов из Российской Федерации – до 14 рейсов в неделю. пишет «Авеста» со ссылкой на министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

Как сообщил на встрече с журналистами министр, с 27 июля из России в Таджикистан будут осуществляться по два чартерных авиарейса в день.

Таким образом, в неделю количество чартерных авиарейсов по вывозу граждан Таджикистана из России составит 14 авиарейсов.

По словам главы МИД, в дипломатические представительства Таджикистана обратились более 42,6 тыс. граждан республики находящиеся за рубежом с просьбой о содействии в возвращении на родину. Свыше 41 тыс. из них составляют граждане, находящиеся на территории России.

Сироджиддин Мухриддин также сообщил, что с 25 июня 2020 года на родину из-за рубежа возвращены более 16,4 тыс. граждан республики. Порядка 8 тыс. из них возвращены из России. За этот период также было доставлено 207 тел (Груз-200) граждан, 205 – из России.

Министр также отметил, что за этот период из России были вывезены 680 граждан РТ, которые содержались в центрах временного содержания иностранных граждан.

«29 июля будет организован еще один чартерный рейс по вывозу 200 наших граждан, содержащихся в таких российских центрах.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения