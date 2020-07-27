В Нур-Султане число вызовов скорой помощи сократилось в 5 раз

CentralAsia (KZ) - В столице число вызовов скорой помощи сократилось в пять раз, сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана.

С 5 июля количество пациентов, находящихся на лечении в инфекционных и провизорных стационарах уменьшилось на 48 процентов, с 3 357 до 1 758 человек. Количество свободных коек увеличилось с 369 до более 2 000.

«Уменьшилось число пациентов, находящихся на стационарном лечении с пневмонией, на 44% – с 1 333 до 746. Снизилось количество обращений в станцию скорой медицинской помощи на 53% – с 3 410 до 1 608 в сутки, вызовов на 56% – с 2 368 до 1 039, вызовов по поводу КВИ в пять раз – с 350 до 73 в сутки», – сказала исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова.

Рустемова напомнила, что необходимо продолжать строго соблюдать карантинные меры,обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Во всех поликлиниках города организованы провизорные отделения, где пациентам с клиникой ОРВИ и пневмониями проводят забор мазка. Также созданы мобильные бригады, которые на дому проводят забор материала у бессимптомных вирусоносителей, а также у лиц из числа близких контактов с больным COVID-19.

«Сейчас в Нур-Султане проблем со сдачей ПЦР-тестирований не имеется. В настоящее время акиматом города проводится работа по увеличению количества тест-исследований для жителей столицы за счет закупа дополнительного лабораторного оборудования. Вместе с тем необходимо отметить, что при отсутствии симптомов коронавирусной инфекции, эпидемиологического анамнеза, нет необходимости в сдаче ПЦР тестов»,- добавила Алия Рустемова.

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