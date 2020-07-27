CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 44
город Алматы - 308
город Шымкент - 37
Атырауская область - 120
Восточно-Казахстанская область - 107
Западно-Казахстанская область - 55
Карагандинская область - 52
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 10
Туркестанская область - 5
Итого выздоровевших в Казахстане - 52571.
Коронавирус в Казахстане
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