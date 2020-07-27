В Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 44

город Алматы - 308

город Шымкент - 37

Атырауская область - 120

Восточно-Казахстанская область - 107

Западно-Казахстанская область - 55

Карагандинская область - 52

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 10

Туркестанская область - 5

Итого выздоровевших в Казахстане - 52571.

Коронавирус в Казахстане

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