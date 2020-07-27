Переболевшие коронавирусом казахстанцы могут получить реабилитационную помощь в санаториях

CentralAsia (KZ) - Переболевшие коронавирусом получат реабилитационную помощь в санаториях. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на председателя правления Фонда социального медицинского страхования Болата Токежанова.

«В период пандемии многие наши граждане понесли карманные расходы. Мы это понимаем. С учетом этого фонд принял решение о реабилитации тех, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У нас есть медицинские организации, которые имеют договор с Фондом медстрахования. В период пандемии реабилитационная медицинская помощь сократилась в два раза. В этой связи, начиная с августа, фонд по тем планам, которые у нас предусмотрены, начнет реабилитацию больных, перенесших коронавирус», - сказал в ходе онлайн-брифинга в СЦК Болат Токежанов.

«У нас имеются в составе Минздрава и управления здравоохранения свои санатории, реабилитационные центры, также санаторно-курортные организации. К нам обратилась Ассоциация санаторно-курортных организаций. Совместно с Министерством здравоохранения сейчас прорабатывается вопрос алгоритма реабилитационной помощи», - сообщил Б. Токежанов.

Фонд проанализировал, что потребность среди население на эти услуги очень высока.

«На контакт-центр 1406 поступает много таких вопросов, поэтому совместно с Минздравом фонд разрабатывает алгоритмы ведения пациентов после болезни. Мы рассматриваем разные виды помощи на всех уровнях, начиная с уровня поликлиники до реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций, в зависимости от тяжести последствий», - отметил глава фонда.

Напомним, ранее в Фонде социального медицинского страхования рассказали о плановой медпомощи. Плановую медицинская помощь планируют возобновить с 1 августа.

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