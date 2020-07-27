По факту прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище арестовали 9 человек, - Генпрокуратура Узбекистана

CentralAsia (UZ) - По делу о прорыве Сардобинской плотине 1 мая этого года и последующего затопления больших площадей земель, 9 человек арестованы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.



По данным ведомства, среди главных причин прорыва Сардобинской плотины рассматриваются :

– ошибки и упущения в проектной документации;

– ошибки и упущения в строительстве;

– ошибки и упущения в эксплуатации.

Сообщается, что на строительство водохранилища из государственного бюджета было потрачено 1,2 трлн. сумов (1,1 млрд долларов США).

В настоящее время 9 человек, причастных к данному делу, привлечены к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса и заключены под стражу: 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог, 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ). Генеральная прокуратура продлила первоначальный период расследования на 5 месяцев.