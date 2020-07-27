В Беларуси более 6,8 млн избирателей смогут проголосовать на выборах президента

- Азия и мир, политика
- 17:35, 27 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В Беларуси почти 6,845 млн избирателей могут принять участие в выборах президента, за пределами страны смогут проголосовать 5 319 человек. Об этом говорится на сайте ЦИК.
Всего принять участие в выборах могут 6 844 932 избирателей. Наибольшее их число (1 241 021) насчитывается в Минске. Далее идут Минская (1 142 043) и Гомельская (1 069 567) области. На участках, размещенных за рубежом, ожидают 5 319 человек. Всего на выборах президента образовано 5 767 участков для голосования, в их числе 44 за пределами страны. Они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах мира.
Президентские выборы пройдут 9 августа.
Кандидатами зарегистрированы 5 человек:
- Андрей Дмитриев,
- Анна Канопацкая,
- Александр Лукашенко,
- Светлана Тихановская,
- Сергей Черечень.