В Беларуси более 6,8 млн избирателей смогут проголосовать на выборах президента

CentralAsia (CA) - В Беларуси почти 6,845 млн избирателей могут принять участие в выборах президента, за пределами страны смогут проголосовать 5 319 человек. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Всего принять участие в выборах могут 6 844 932 избирателей. Наибольшее их число (1 241 021) насчитывается в Минске. Далее идут Минская (1 142 043) и Гомельская (1 069 567) области. На участках, размещенных за рубежом, ожидают 5 319 человек. Всего на выборах президента образовано 5 767 участков для голосования, в их числе 44 за пределами страны. Они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах мира.

Президентские выборы пройдут 9 августа.

Кандидатами зарегистрированы 5 человек:

- Андрей Дмитриев,

- Анна Канопацкая,

- Александр Лукашенко,

- Светлана Тихановская,

- Сергей Черечень.