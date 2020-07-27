Пандемия коронавируса ускоряется, - глава ВОЗ

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса ускорилась. Об этом на брифинге 27 июля сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В приветственной речи он отметил, что в этот четверг исполняется 6 месяцев с того момента, как ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

«Это шестой раз, когда в соответствии с Международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, но она, пожалуй, самая тяжелая. В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано почти 16 миллионов случаев заболевания и более 640 000 случаев смерти. И пандемия продолжает ускоряться», - сказал Гебрейесус.

По его данным, за последние 6 недель общее число случаев примерно удвоилось.

«Когда 30 января я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение - самый высокий уровень тревоги по международному праву - было меньше 100 случаев за пределами Китая, и никто не умер. В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил я собираюсь вновь созвать Чрезвычайный комитет позднее на этой неделе, чтобы пересмотреть пандемию и дать мне соответствующие рекомендации», - сказал гендиректор.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 16,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 649 тысяч человек.