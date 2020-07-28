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  28 июля 2020
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Монголия изучает возможность открытия учебных заведений

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии разрабатываются рекомендации при COVID-19 для школ, детских садов и университетов.

На своем очередном заседании 16 июля Кабмин Монголии обязал соответствующие министерства, ведомства и профессиональные организации провести исследования и оценки по возобновлению работы всех уровней учебных заведений в условиях продолжающегося повышенного уровня готовности. Таким образом, в соответствии с этим вопросом проводится межотраслевая оценка риска коронавирусной инфекции.

После ознакомления с официальным заданием, направленным рабочей группой по разработке руководящих принципов и инструкций для образовательных учреждений в условиях повышенной готовности, команда профессионалов разработала свои предложения. Созданная по поручению заместителя премьер-министра рабочая группа, состоит из представителей различных областей и секторов.

Представители Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, НИЦИЗ, Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства профессиональной инспекции, Главного разведывательного управления, Государственного полицейского управления, Департамента здравоохранения столицы и мэрии столицы участвуют в межотраслевой оценке риска коронавирусных инфекций в связи с открытием детских садов, школ и университетов.

Оценка будет проводиться в соответствии с «методологией оценки рисков», утвержденной заместителем премьер-министра в 2017 году, и результаты будут представлены Государственной чрезвычайной комиссии.
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