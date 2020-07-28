В Монголии из-за наводнений перекрыты дороги к месту паломничества

CentralAsia (MNG) -

Дорога между Сайншандом, административным центром аймака Дорноговь и монастырем Хамрын Хийд, была закрыта 26 июля. По словам чиновников, дорога была повреждена в результате наводнения, вызванного продолжающимся сильными дождями. В настоящее время на дороге продолжаются восстановительные работы, однако неясно, когда дорога будет вновь открыта.







Многие дороги в стране в настоящее время затоплены.





Согласно монгольскому буддизму, место в середине пустыни Гоби было идентифицировано как точка, где сходится самая сильная духовная энергия в мире. Чтобы отметить местоположение, амонаврический комплекс был построен в 19 веке; он был назван монастыром Хамрын Хийд и является важным местом паломничества для многих монголов.





Первоначальный монастырь Хамрын Хийд был основан в 1820 году Ламой Данзанравжаа, также известным как Грозный Благородный Святой Гоби, который впервые наблюдал огромную энергию этого места. На своем пике в монастыре размещалось до 500 монахов, и в него входило более 80 храмов.





Буддийский монастырь Хамрын хийд расположена на территории сомона Эрдэнэ аймака Дундговь в 40 км от аймачного центра. Он считается энергетическим центром Монголии, в мире существует только два таких центра и один из них – Хамрын хийд. К монастырю можно доехать на поезде или на машине. Если же вы выбрали поезд, вам придется ехать восемь часов до Сайншанда, а оттуда на машине до самого монастыря.





В 19 веке в Монголии жил монах, последователь секты красных шапок - Данзанравжаа. Он родился в бедной семье, мать умерла рано, и им с отцом приходилось побираться, чтобы выжить. В 1809 г отец отдал его в монастырь. С ранних лет мальчик был одаренным, и по прошествии нескольких лет он был признан перерожденцем. Так начался жизненный путь великого монгольского святого и видного социального и религиозного деятеля. Сложно переоценить его вклад в развитие культуры Монголии. По инициативе Данзанравжаа с начала 1820 года в этой местности были построены монастыри Хамар (Хамрын хийд), Чойлон, Бурдэн. С 1840 года – монастыри Улаан сахиус, Цагаан толгой, Дэмчиг, буддийская школа "Хуухдийн дацан".





Произведения Данзанравжаа известны до сих пор. Это более 100 песен, большинство из которых протяжные, более 300 поэм, из которых более 150 на тибетском языке, большой философский том, драматические произведения, десятки произведений на религиозные темы, и даже художественные картины.





Данзанравжаа является первым драматургом, великим философом, поэтом и просветителем Монголии.





Монастырь Хамрын хийд состоит из 4-х основных частей: Западный дацан, Восточный дацан, Цохон и Дуйнхэр. Дацаны построены в монгольском и тибетском стиле. В Западном дацане чаще всего восседал сам князь ноён хутагт, и здесь же находятся храм Лаврин, дацан Авга, детская школа-дацан, библиотека. Помимо этого находятся монастыри-склепы монахов IV князя ноён хутагт Жамъян Ойдовжамца и VI князя ноён хутагт Лувсандондова. В храме Лаврин жили ноён хутагт Данзанравжаа и его перерождения. Монастырь “Хамрын хийд” проводил все виды религиозных служб, религиозные танцы “цац гаргах” и чтение молитв «Маана, хедэкш”. Также ежегодно здесь играли пьесу “Саран хөхөөний намтар", сочиненную самим хутухта. При монастыре в 1830 г. была организована школа по обучению пению, танцу и истории, ставшая известной, как первый монгольский театр.







Место, где находится Хамрын хийд, имеет очень сильную энергетику, и на этом основании даже определили, где находится Шамбала. Сейчас вокруг этой Шамбалы возведены специальные субурганы, и в одном из дацанов расположили 77 томов мантр Гаадамба.

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