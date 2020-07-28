ФСБ России застрелила уроженца Таджикистана, заявив, что он готовил массовый расстрел в Москве

CentralAsia (TJ) - ФСБ отчиталась о предотвращении теракта "в одном из мест массового скопления людей в Москве". Предполагаемый террорист был убит в перестрелке в Химках, при нем найдены документы на имя 19-летнего уроженца Таджикистана Одила Каюмова.

В районе заброшенных гаражей в Химках, по данным ведомства, был выявлен "подозрительный неустановленный мужчина", который при попытке задержания и проверки открыл огонь. На месте были обнаружены автомат Калашникова, три магазина к нему, две гранаты Ф-l и одна граната РГД. При обыске они нашли "доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами" международной террористической группировки в Сирии и "готовил массовый расстрел граждан", говорится в сообщении ФСБ.

Убитый мужчина – гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Также задержан его брат. Утверждается, что он несколько дней разыскивал последнего, чтобы не допустить его выезда в Сирию.

"Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил МВД в России", – сказал на распространенном ФСБ видео брат убитого.

На этом видео виден труп мужчины и сумка, в которой, кроме одежды, лежат несколько гранат и магазины от автомата.

Старший помощник руководителя подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий сообщила, что пока что уголовное дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Идет розыск возможных соучастников преступления.

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