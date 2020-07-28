[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки зафиксирован новый антирекорд - 678 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за прошедшие сутки зафиксировано 678 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав республики.

Данное количество новых зараженных стало рекордным с начала пандемии в стране. От вируса за прошедшие сутки скончались 5 человек.

Общее число зафиксированных случаев по последним данным ведомства, составляет 21 209.

За вчерашний день от коронавирусной инфекции по стране выздоровели 569 человек.

print
  • Монгольский боксер «Король Төгс» сразится с мексиканцем Эдуардо Рамиресом в сентябре
  • На борьбу с коронавирусом в Казахстане было направлено 136,4 тыс. долларов, - СМИ
  • В Ашхабаде клиники перепрофилируют для приема пациентов с пневмонией, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com