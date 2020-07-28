В Узбекистане за сутки зафиксирован новый антирекорд - 678 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 9:08, 28 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за прошедшие сутки зафиксировано 678 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав республики.
Данное количество новых зараженных стало рекордным с начала пандемии в стране. От вируса за прошедшие сутки скончались 5 человек.
Общее число зафиксированных случаев по последним данным ведомства, составляет 21 209.
За вчерашний день от коронавирусной инфекции по стране выздоровели 569 человек.