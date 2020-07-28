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  28 июля 2020
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Президент Узбекистана впервые появился на публике в маске

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые появился на публике в маске и заслушал отчет о работе по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба президента, Шавкат Мирзиёев 27 июля ознакомился с отчетом о проводимой работе по противодействию пандемии коронавируса в Ташкенте, повышению эффективности борьбы с распространением инфекции, увеличению охвата населения качественной и своевременной медицинской помощью.

Сообщается, что в презентации-обсуждении приняли участие Премьер-министр, руководители центральных учреждений, министерств и ведомств, представители других организаций, активно вовлеченных в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в стране.

В ходе презентации Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на важности поддержки национальной системы здравоохранения в условиях пандемии, в том числе путем набора медперсонала в создаваемые распределительные центры и новые клиники на базе спортивных комплексов столицы, привлечения военнослужащих и специалистов-медиков военно-медицинских учреждений к мероприятиям по организации эффективного лечения инфицированных коронавирусом.

По итогам обсуждений руководителям ответственных структур даны конкретные поручения и указания по организации дальнейшей работы в этом направлении.

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