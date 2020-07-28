В Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте Оперативного штаба.

Из них 656 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 250 / 82

город Алматы - 253 / 110

город Шымкент - 25 / 20

Акмолинская область - 52 / 23

Актюбинская область - 11 / 3

Алматинская область - 85 / 47

Атырауская область - 65 / 46

Восточно-Казахстанская область - 179 / 69

Жамбылская область - 51 / 31

Западно-Казахстанская область - 86 / 48

Карагандинская область - 118 / 41

Костанайская область - 63 / 42

Кызылординская область - 69 / 31

Мангистауская область - 44 / 7

Павлодарская область - 57 / 23

Северо-Казахстанская область - 70 / 6

Туркестанская область - 48 / 27

Всего в стране выявлено 84 648 заболевших.







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