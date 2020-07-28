В Ташкенте организовано 10 круглосуточных спецполиклиник для помощи больным коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 9:25, 28 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте организовано 10 специальных поликлиник для приёма граждан, имеющих симптомы коронавируса, с подтверждённым диагнозом и страдающих от пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба столичного хокимията.
«Данные поликлиники работают круглосуточно, граждане, обратившись сюда, могут воспользоваться квалифицированной медицинской помощью», — отметили в администрации.
Кроме того, в областях Узбекистана создадут «специальные поликлиники» для оказания квалифицированной медпомощи людям, подозреваемым на наличие коронавирусной инфекции. Это предусмотрено решением специальной комиссией республики.
«Специальные поликлиники» и специальные распределительные центры будут открыты 24 часа в сутки для обеспечения удобства граждан, а также для предоставления им своевременной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что введенные в Узбекистане карантинные ограничения продлены до 15 августа этого года.