В Казахстане за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1833 человека

|Предыстория: В Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусом
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Оперативного штаба.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 494
город Алматы - 44
город Шымкент - 13
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 343
Атырауская область - 90
Восточно-Казахстанская область - 240
Западно-Казахстанская область - 82
Карагандинская область - 79
Костанайская область - 51
Кызылординская область - 45
Мангистауская область - 87
Павлодарская область - 31
Северо-Казахстанская область - 130
Туркестанская область – 103
Итого выздоровевших в Казахстане - 54404.
Коронавирус в Казахстане
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