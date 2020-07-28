В Казахстане за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1833 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Оперативного штаба.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 494

город Алматы - 44

город Шымкент - 13

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 343

Атырауская область - 90

Восточно-Казахстанская область - 240

Западно-Казахстанская область - 82

Карагандинская область - 79

Костанайская область - 51

Кызылординская область - 45

Мангистауская область - 87

Павлодарская область - 31

Северо-Казахстанская область - 130

Туркестанская область – 103

Итого выздоровевших в Казахстане - 54404.



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