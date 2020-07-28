В Монголии за сутки выявили 1 случай заражения СOVID-19

- Монголия, происшествия
- 9:34, 28 июля 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии за сутки у 1 человека выявлен коронавирус. Об этом стало известно на брифинге в Минздраве.
По их данным, коронавирус обнаружен у прибывшего 27 июля рейсом Франкфурт—Улан-Батор.
В общей сложности были взяты 685 образцов для тестов, результаты которых дали отрицательный результат.
Также в Минздраве сообщили, что еще 4 человека выздоровели. Среди них 1 гражданин Монголии, а также граждане Беларуси и России.
С начала пандемии в Монголии было подтверждено 289 случаев заболевания, на сегодняшний день выздоровели 222 человека.
В настоящее время на лечении в стационаре находятся 67 человек.
Коронавирус в Монголии
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