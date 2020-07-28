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  28 июля 2020
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В Ташкенте скончалась ещё одна беременная женщина с COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте зафиксирована очередная смерть 35-летней беременной женщины, заразившейся коронавирусом.

По сообщению Минздрава от 28 июля, 35-летняя жительница Чиланзарского района столицы 15 июля на 27-ой неделе беременности была госпитализирована в родильный комплекс с диагнозом «двусторонняя пневмония, анемия».

После подтверждения коронавируса 20 июля женщина был переведена в городской роддом №3 с диагнозом: тяжелая форма COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Сообщается, что заболевание сопровождалось осложнениями острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Несмотря на усилия врачей, состояние пациентки резко ухудшилось и она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Это третья смерть на этой неделе в Ташкенте беременных женщин с диагнозом коронавирус.

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