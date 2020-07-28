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  28 июля 2020
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Вице-министр МИД КНР Ло Чжаохуэй встретился с послом Монголии в Китае

CentralAsia (MNG) -  

Вице-министр иностранных дел Ло Чжаохуэй встретился с уходящим послом Монголии в Китае Дамба Ганхуягом, сообщает официальный сайт МИД Китая fmprc.gov.cn.

Ло Чжаохуэй подтвердил вклад Дамба Ганхуяга в ускорение развития отношений между Китаем и Монголией во время его пребывания на посту посла в Китае более четырех лет, и выразил надежду, что после ухода со своего поста он продолжит заботиться и поддерживать отношения между Китаем и Монголией.

Ло Чжаохуэй подчеркнул, что китайская сторона придает большое значение развитию отношений с Монголией.

Президент Монголии Халтмаа Баттулга посетил Китай в конце февраля этого года, когда эпидемическая ситуация в Китае была тяжелой, что отражает его доброту по отношению к китайскому народу. Президент Халтмаа Баттулга также любезно подарил Китаю 30 000 овец.
«В дальнейшем обе стороны должны продолжать планировать обмены на высоком уровне, укреплять сотрудничество по крупным проектам по борьбе с пандемией и в рамках Инициативы «Пояс и Путь», углублять обмены между неправительственными организациями и улучшать координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам», - отметил Ло Чжаохуэй.
Дамба Ганхуяг поблагодарил китайскую сторону за ценную поддержку во время выполнения им своих обязанностей в Китае и отметил, что стал свидетелем больших перемен в Китае в течение двух сроков пребывания в Китае.
«Я горжусь тем, что проделал определенную работу по развитию отношений между Монголией и Китаем. Вернувшись в Монголию, я буду продолжать заботиться и развивать отношения между Монголией и Китаем и буду готов сотрудничать с китайской стороной в целях содействия всестороннему развитию двусторонних отношений. Считается, что комплексное стратегическое партнерство Монголии и Китая, несомненно, будет поднято до новых максимумов», - сказал Ганхуяг.
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