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  28 июля 2020
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Фильм о пленных японцах Второй мировой войны снимут в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Национальное агентство Узбекистана «Узбеккино» сообщает о планах снять фильм о пленных японских военных, которые оказались в Узбекистане во время Второй мировой войны.

Режиссером фильма выступит Акбар Бектурдыев. Отмечается, что подготовленный им проект был со второго раза одобрен художественным советом агентства. При первом обсуждении автору рекомендовали дополнить сценарий.

Картина будет выпущена при сотрудничестве с посольством Японии.

Как сообщается, картина будет основана на реальных событиях: осенью 1945 года по приказу советского правительства тысячи пленных японских солдат были отправлены в отдаленные районы страны, в частности, около 25 000 прибыли в Узбекистан. Они принимали активное участие в строительстве многих сооружений в Ташкенте и регионах.

Известно, что японские военнопленные принимали участие в строительстве здания Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.

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