В Таджикистане от коронавируса скончался 1 человек, выявлено 43 новых случаев заражения

- Таджикистан, общество
- 10:48, 28 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки от коронавируса скончался 1 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
С начала эпидемии от коронавируса умерли 60 человек.
По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения, за сутки зарегистрировано 43 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общее количество зараженных с начала эпидемии коронавируса в стране составило 7235 человек.
Вылечены от этой болезни 6028 человек, из которых за последние сутки - 58 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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