Правительство Монголии обсуждает план действий на 2020-2024 годы

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии приступило к разработке плана действий на период с 2020 по 2024 годы и внесения поправок в государственный бюджет. Все министры, соответствующие ведомства и администрация столицы принимают участие в дискуссии, организованной Секретариатом Кабмина.

Правительство Монголии приступило к разработке плана действий на период с 2020 по 2024 годы и внесения поправок в государственный бюджет. Все министры, соответствующие ведомства и администрация столицы принимают участие в дискуссии, организованной Секретариатом Кабмина.

В ходе обсуждения начальник Секретариата Кабмина Л. Оюун-Эрдэнэ сказал: «План действий основан на политике долгосрочного развития Монголии Vision-2050, 10-летней среднесрочной программе и пятилетнем плане действий. В последующие годы долг по облигациям будет погашен, и будут завершены основные строительные работы, такие как нефтеперерабатывающий завод, железная дорога, электростанция Таван-Толгой и ГЭС».

В ходе обсуждения начальник Секретариата Кабмина Л. Оюун-Эрдэнэ сказал: «План действий основан на политике долгосрочного развития Монголии Vision-2050, 10-летней среднесрочной программе и пятилетнем плане действий. В последующие годы долг по облигациям будет погашен, и будут завершены основные строительные работы, такие как нефтеперерабатывающий завод, железная дорога, электростанция Таван-Толгой и ГЭС».

Кроме того, министр финансов Ч.Хурэлбаатар заявил, что после парламентских выборов 2020 года было сформировано новое правительство, а его структура и состав были изменены.

Кроме того, министр финансов Ч.Хурэлбаатар заявил, что после парламентских выборов 2020 года было сформировано новое правительство, а его структура и состав были изменены.