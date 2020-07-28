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  28 июля 2020
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Правительство Монголии обсуждает план действий на 2020-2024 годы

CentralAsia (MNG) -  

Правительство Монголии приступило к разработке плана действий на период с 2020 по 2024 годы и внесения поправок в государственный бюджет. Все министры, соответствующие ведомства и администрация столицы принимают участие в дискуссии, организованной Секретариатом Кабмина.

Участники встречи обсудят, как преодолеть текущие и будущие проблемы пандемии с минимальным экономическим ущербом.

В ходе обсуждения начальник Секретариата Кабмина Л. Оюун-Эрдэнэ сказал: «План действий основан на политике долгосрочного развития Монголии Vision-2050, 10-летней среднесрочной программе и пятилетнем плане действий. В последующие годы долг по облигациям будет погашен, и будут завершены основные строительные работы, такие как нефтеперерабатывающий завод, железная дорога, электростанция Таван-Толгой и ГЭС».

Кроме того, министр финансов Ч.Хурэлбаатар заявил, что после парламентских выборов 2020 года было сформировано новое правительство, а его структура и состав были изменены.

«Необходимо внести изменения в бюджет, чтобы утвердить план действий. За первые шесть месяцев этого года доходы бюджета были сокращены на 2,1 трлн тугриков ($739 млн) из-за пандемии. Если это продолжится, ожидается, что к концу года он достигнет 3 трлн тугриков ($1,1 млрд). Поэтому правительства Монголии и Китая договорились обоюдно реализовать временные правила «Зеленых ворот» для увеличения экспорта угля, и правительство сотрудничает с международными банками и финансовыми институтами», - добавил он.

План действий правительства на 2020–2024 годы и поправки к бюджету будут представлены в парламент 10 августа.
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