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  28 июля 2020
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В Туркменистане населению рекомендовано отмечать Курбан байрамы дома

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане в связи с профилактическими мерами, которые введены в стране с 13 июля, гражданам рекомендуется предпринять ограничения на традиционные массовые мероприятия в дни праздника Курбан байрамы.

Также в эти дни в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц, необходимо использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра и, ограничив массовые мероприятия, отмечать праздник дома.

Курбан байрамы в туркменском народе считается священным праздником, в котором воплощены прекрасные моменты духовной чистоты и единства. Давайте, не будем забывать, что празднование Курбан байрамы среди наших семей является ключом к защите нашего здоровья, призывает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ранее сообщалось, что Минздравмедпром Туркменистана рекомендовал носить маски для защиты верхних дыхательных путей.

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