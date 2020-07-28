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  28 июля 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 21506
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 28 июля количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 21 506 (+297).

По данным Минздрава, 125 новых случаев было зарегистрировано в Ташкенте, 68 человек в Ташкентской области, 32 - в Бухарской области, 21 - в Сырдарьинской области, 18 - в Наманганской области, 11 - в Навоийской области, 10 - в Ферганской области, 9 - в Андижанской области и 3 - в Республике Каракалпакстан.

В настоящее время в стране выздоровело 11 674 человека, инфицированных коронавирусом (54%), 9 710 пациентов проходят лечение, из них 215 находятся в тяжёлом состоянии, а 81 - в критическом состоянии.

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