Президент Монголии отметил важность образования в борьбе с наркопреступностью среди подростков

CentralAsia (MNG) -
Президент Х.Баттулга встретился с новоназначенным начальником Государственного полицейского управления (ГПУ) Ж.Болдом.
В начале встречи президент отметил, что ГПУ действовало как политическая организация во время парламентских выборов 2020 года, и подчеркнул, что деятельность ГПУ не должна отклоняться от его основных обязательств.
Он выразил надежду, что начальник ГПУ Ж.Болд продолжит работу по борьбе с преступностью и предотвращению преступления.
В частности, президент заявил, что полиция должна уделять особое внимание наркопреступности среди подростков.
«Образование и профилактика играют важную роль в эффективной борьбе с этим видом преступности, поэтому важно уделять внимание образованию общества на всех уровнях», - сказал президент Х.Баттулга.
Он предложил сотрудничать с соответствующими организациями в целях повышения их активности в области искусства и спорта, предоставления возможностей для надлежащего и профессионального досуга и изучения опыта Ирландии, Норвегии, Венгрии и других стран, поддерживающих развитие спорта и искусство искоренения преступности среди несовершеннолетних.
Кроме того, президент Х.Баттулга напомнил, что полиции не удалось раскрыть дело о смерти бывшего депутата парламента Г.Батхуу, которое произошло в Государственной резиденции 17 мая 2019 года.
На встрече присутствовали заместитель министра юстиции и внутренних дел С.Баатаржав и начальник администрации президента У.Шижир, передает официальный сайт президента president.mn.
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