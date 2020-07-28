Президент Монголии отметил важность образования в борьбе с наркопреступностью среди подростков

CentralAsia (MNG) -

Президент Х.Баттулга встретился с новоназначенным начальником Государственного полицейского управления (ГПУ) Ж.Болдом.





В начале встречи президент отметил, что ГПУ действовало как политическая организация во время парламентских выборов 2020 года, и подчеркнул, что деятельность ГПУ не должна отклоняться от его основных обязательств.





Он выразил надежду, что начальник ГПУ Ж.Болд продолжит работу по борьбе с преступностью и предотвращению преступления.





В частности, президент заявил, что полиция должна уделять особое внимание наркопреступности среди подростков.





«Образование и профилактика играют важную роль в эффективной борьбе с этим видом преступности, поэтому важно уделять внимание образованию общества на всех уровнях», - сказал президент Х.Баттулга.





Он предложил сотрудничать с соответствующими организациями в целях повышения их активности в области искусства и спорта, предоставления возможностей для надлежащего и профессионального досуга и изучения опыта Ирландии, Норвегии, Венгрии и других стран, поддерживающих развитие спорта и искусство искоренения преступности среди несовершеннолетних.





Кроме того, президент Х.Баттулга напомнил, что полиции не удалось раскрыть дело о смерти бывшего депутата парламента Г.Батхуу, которое произошло в Государственной резиденции 17 мая 2019 года.





На встрече присутствовали заместитель министра юстиции и внутренних дел С.Баатаржав и начальник администрации президента У.Шижир, передает официальный сайт президента president.mn.

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